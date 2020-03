O Nottingham Forest, equipa onde jogam os portugueses Yuri Ribeiro, Tobias Figueiredo, João Carvalho e Tiago Silva, confirmou que os testes de coronavírus a que toda a equipa e staff foram sujeitos deram negativo.

O clube referiu que «horas depois de receber a notícia de que o dono do clube Evangelos Marinakis tinha testado positivo para o vírus, arranjou testes para toda a equipa e restantes membros que estiveram em contacto com o dirigente na última semana».

No comunicado, pode ler-se ainda que o Nottingham Forest vai permanecer em contacto constante com as autoridades governamentais e do futebol para se assegurar que todas as medidas necessárias são tomadas.