José Mourinho manifestou-se orgulhoso com a forma como o Tottenham se envolveu a fundo na luta contra a covid-19 em Londres. O treinador português manifestou-se surpreendido pela forma como o novo estádio dos Spurs foi transformado numa moderna instalação hospitalar para apoiar a vítimas do novo coronavírus e diz que o seu contributo «não é nada de especial» face ao que o clube está a fazer..

O clube londrino está a colaborar diretamente com a NHS (Direção Geral de Saúde) e cedeu parte do estádio que, nos últimos dias, tem estado a funcionar como uma extensão da maternidade do Hospital de North Middlesex.

«Estou muito orgulhoso com o que o nosso clube está a fazer, nem queria acreditar. Li sobre isso na nossa informação interna, nem queria acreditar na grandeza do que está a ser feito. É estranho, é emocionante, passas aqui pelo balneário, pelo túnel, tentas visualizar um dia normal, um jogo, um pré-jogo, mas chegas aqui e o que vês são umas incríveis instalações hospitalares. Acho que é fantástico», começa por destacar o treinador, depois de uma visita ao seu habitual local de trabalho que agora está irreconhecível.

O próprio José Mourinho tem dado o seu contributo, na seleção dos produtos que são recolhidos na horta do clube que depois são distribuídos pelos adeptos mais carenciados. «Estamos todos juntos nesta luta contra a covid-19 e estou muito orgulhoso com o que o clube está a fazer. O que eu faço não é nada, mas sinto-me contente por poder ajudar, por fazer a ronda na horta, estar com os rapazes que estão lá a trabalhar, têm-me ensinado algumas coisas sobre a escolha dos produtos. Não é nada de especial, mas faz-me sentir feliz», prosseguiu.

Uma contribuição do Tottenham para a sociedade que, segundo o treinador, nem sempre é visível. «Se os adeptos soubessem apenas dez por cento do que o clube está a fazer e o que estas pessoas estão a fazer, seria suficiente para ficarem orgulhosos», destacou ainda.