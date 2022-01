O Verona, onde alinha o português Miguel Veloso, anunciou esta terça-feira que oito jogadores e dois funcionários testaram positivo à covid-19.

No sítio oficial do clube na Internet, é possível ler que esta dezena de elementos está vacinada e já foram «ativados todos os procedimentos em conformidade com a regulamentação em vigor».

O emblema italiano não divulgou a identidade dos infetados, mas cancelou a conferência de imprensa de antevisão do próximo jogo, que está marcado para esta quinta-feira, diante do Spezia, a contar para a 20.ª jornada da Liga italiana.