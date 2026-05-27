Cristiano e mais dez: Bernardo Silva elege melhor onze com quem jogou
Pep Guardiola é, claro está, o treinador escolhido
Ex-jogador de Benfica, Mónaco e Manchester City, além da Seleção Nacional portuguesa, Bernardo Silva já partilhou balneário com grandes estrelas do futebol mundial.
O médio que despediu-se recentemente do Man. City, após nove temporadas, fez o exercício complexo de eleger os onze melhores jogadores com quem jogou. À DAZN, Bernardo destacou vários ex-colegas no clube inglês mas também algumas surpresas.
Ederson, João Cancelo, Rúben Dias, John Stones, Matheus Nunes; João Moutinho, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan («pondo o Bruno [Fernandes] no baco»), Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Riyad Mahrez.
O treinador é, claro está, Pep Guardiola, com quem partilhou balneário sempre no Manchester City. Um exercício «duro», confessou Bernardo Silva, que está livre no mercado e ainda não revelou o próximo passo na carreira.