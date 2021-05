Bruno Fernandes concedeu uma entrevista à ESPN Brasil, na qual revelou algumas provocações com os companheiros brasileiros no Manchester United, nomeadamente Alex Telles e Fred.

O médio português diz que um dos temas de conversa recorrentes é sobre quem são os melhores jogadores do mundo, algo que gera sempre discussão.

«Sempre que falam quem é o melhor do mundo, o melhor de todos os tempos, eu tenho uma opinião muito própria: o Pelé foi o melhor. Mas digo sempre para falarem quem é que eles viram jogar, que pode competir com Cristiano Ronaldo. Eles sabem que o Ronaldinho [Gaúcho] foi o meu primeiro ídolo na infância. Muitas vezes, na brincadeira, dizem que Cristiano não é nem melhor que o Rivaldo, e eu sempre digo que o Rivaldo não é nem melhor que o Figo», confidenciou, entre risos.

Bruno Fernandes falou ainda sobre outros companheiros na seleção e até defende que o melhor lateral direito do mundo é português… e joga no grande rival.

«Uma das qualidades que eu gostaria de ter é o instinto de golo do Cristiano, a capacidade do Pepe de jogar com a idade que tem [38 anos], e espero conseguir fazer isso um dia... E a velocidade do [João] Cancelo. A capacidade que ele tem de correr com a bola é incrível. Ele é um dos melhores do mundo, se não for o melhor lateral-direito do mundo», defende o jogador do Man United sobre o compatriota, que representa o Man City.