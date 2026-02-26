Cristiano Ronaldo continua a diversificar os seus investimentos. O futebolista português, bilionário segundo a revista Forbes, adquiriu uma participação de 25 por cento do Almería, clube da segunda divisão espanhola.

O emblema tem como presidente o saudita Mohamed Al Khereiji. Em comunicado da CR7 Sports Investments, a subsidiária da CR7 S.A. criada para investimentos no mundo do desporto, Ronaldo mostra-se feliz pela operação.

«O UD Almería, em Espanha, é um clube com bases sólidas e um claro potencial de crescimento. É com grande entusiasmo que vejo a minha colaboração com a sua equipa de liderança para apoiar a próxima fase de desenvolvimento do clube», pode ler-se no comunicado.

«Há muito que ambiciono contribuir para o futebol, muito para além do campo», sublinha o avançado da Seleção Nacional, que completou recentemente 41 anos.

Al Khereiji também mostra-se satisfeito com a entrada do capital de Ronaldo. «Ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos, conhece muito bem as ligas espanholas e compreende o potencial do que estamos a construir aqui, tanto em termos da equipa como da academia».