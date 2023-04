Cristiano Ronaldo não escondeu a sua frustração após o nulo diante do Al Feiha, no passado domingo, que pode ter comprometido a luta do Al Nassr pelo título saudita, uma vez que o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo venceu e está agora destacado no topo da classificação com mais três pontos.

Mal acabou o jogo, Cristiano Ronaldo dirigiu-se para os balneários a gesticular e, quando se cruzou com um dos adversários, disparou: «Não quiseram jogar!».

Ainda antes do final do jogo, o internacional português já se tinha manifestado agastado com vários adversários, insinuando que estavam a perder tempo.

Logo após o apito final, CR7 foi o primeiro a dirigir-se aos balneários, enquanto os companheiros e o treinador Rudi Garcia ainda estavam no relvado.

O Al Nassr tinha chegado a esta ronda a apenas um ponto do Al Ittihad, mas o empate, aliado à vitória da equipa de Nuno Espírito Santo no terreno do Al-Wehda (2-1), deixou a equipa de Ronaldo a três pontos do líder quando faltam sete jornadas para o final da liga saudita.

Veja a reação de CR7 no final do jogo: