Cristiano Ronaldo colocou um ponto final num jejum de seis jogos sem marcar ao desbloquear o marcador na vitória do Manchester United sobre o Brighton (2-0), confirmada mais tarde com um golo de Bruno Fernandes. Na festa do golo, o internacional português respirou de alívio, encheu os pulmões e despejou toda a frustração e raiva que acumulou nos últimos meses.

No final do jogo, o goleador português recorreu ao Instagram para anunciar o regresso. «De volta ao caminho certo! Ninguém desiste e só há uma forma de voltar ao caminho certo: trabalho duro, trabalho de equipa, trabalho sério. Tudo o resto é apenas barulho. Vamos Diabos!», escreveu o internacional português em jeito de desabafo.