Cristiano Ronaldo foi nomeando para a eleição do jogador do mês de setembro do Manchester United, a par de De Gea, Lingard e Greenwood, numa eleição que vai ser decidida pelos votos dos adeptos.

O internacional português, recordamos, regressou em grande a Old Trafford e, desde a estreia, a 11 de setembro, frente ao Newcastle (4-1), já marcou cinco golos. Começou por bisar no primeiro jogo, frente aos Magpies, e depois também marcou na derrota com os Young Boys (1-2), no triunfo sobre o West Ham (2-1) e novamente, na passada quarta-feira, na vitória sobre o Villarreal (2-1), já em tempo de compensação.

Cristiano Ronaldo também está nomeado, a par de João Cancelo, para o melhor jogador de setembro da Premier League.