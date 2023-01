Abel Ferreira fez história ao vencer a Supertaça brasileira, o único título nacional que o Palmeiras ainda não tinha no seu palmarés. O Verdão derrotou o Flamengo por 4-3 num jogo de loucos e acabou a celebrar a conquista do troféu.



Porém, Abel não escondeu a fúria durante a partida contra o Mengão e recebeu mesmo ordem de expulsão. O português chegou mesmo a pontapear um microfone de um meio de comunicação social que estava junto à sua área técnica. Mas no final, lá pôde celebrar e fê-lo em grande, cerrando várias vezes o punho na direção dos adeptos do Palmeiras.



Veja a fúria e a euforia de Abel:



