Há um português a dar nas vistas na China. Trata-se de Daniel Ramos, treinador português que orienta o Henan FC desde início de junho. 

Após um empate a zeros durante 120 minutos, o Henan bateu o Rongcheng nas grandes penalidades, nesta terça-feira, nas meias-finais da Taça da China. Curiosamente, a mesma forma como o Henan eliminou o Shanghai Shenhua nos quartos de final.

Desta forma, o Henan, 12.º classificado da Liga chinesa, chega pela primeira vez à final da Taça da China. O outro finalista é decidido na quarta-feira, no duelo entre Beijing Guoan e Yunnan Yukun.

Daniel Ramos vive a segunda experiência fora de portas, após ter treinado os sauditas do Al Faisaly  em 2021/22. Na época passada, orientou o AVS no início da temporada.  

