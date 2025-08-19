Made In
Daniel Ramos leva Henan FC pela primeira vez à final da Taça da China
Treinador português está há dois meses no clube chinês
Há um português a dar nas vistas na China. Trata-se de Daniel Ramos, treinador português que orienta o Henan FC desde início de junho.
Após um empate a zeros durante 120 minutos, o Henan bateu o Rongcheng nas grandes penalidades, nesta terça-feira, nas meias-finais da Taça da China. Curiosamente, a mesma forma como o Henan eliminou o Shanghai Shenhua nos quartos de final.
Desta forma, o Henan, 12.º classificado da Liga chinesa, chega pela primeira vez à final da Taça da China. O outro finalista é decidido na quarta-feira, no duelo entre Beijing Guoan e Yunnan Yukun.
Daniel Ramos vive a segunda experiência fora de portas, após ter treinado os sauditas do Al Faisaly em 2021/22. Na época passada, orientou o AVS no início da temporada.
