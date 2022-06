Danilo Pereira fez um balanço positivo da temporada que realizou no Paris Saint-Germain. O internacional português lamenta a eliminação precoce na Liga dos Campeões, mas foi dos jogadores mais utilizados por Mauricio Pochettino, marcou cinco golos e deixou o seu nome associado à conquista do décimo título da equipa do Parque dos Príncipes.

«Foi a minha segunda época no clube, a primeira como jogador oficial do PSG, já conhecia toda a gente. O ambiente e o dia-a-dia foram diferentes porque já conhecia bem o clube e foi mais fácil sentir-me integrado. A minha adaptação correu bem e quando é assim sentes-te mais livre e mais feliz também. Para mm, a grande mudança foi essa», começou por destacar o jogador português em declarações às plataformas do clube.

O médio defensivo foi dos jogadores mais utilizados por Mauricio Pochettino na última época. «Espero ter sempre a confiança do meu treinador, dos meus companheiros e espero jogar o máximo de jogos possível. Sei que aqui há muitos bons jogadores, há muita concorrência, mas tenho confiança em mim e sei o que posso fazer para ajudar a equipa, portanto fiquei contente por ter ganho essa confiança», prosseguiu.

Uma época em cheio para Danilo, com cinco golos marcados. «Isso foi importante para mim, toda a gente me via como um jogador defensivo. Mas também posso marcar golos, posso jogar mais alto no campo, e isso viu-se de maneira evidente esta época», comentou.

Ao longo da época, Danilo trocou mais passes com Messi e Hakimi. «Eu jogo do lado direito do meio-campo e o Messi e o Hakimi também jogam sobre a direita. São os companheiros com quem jogo mais próximo no relvado e é com eles que posso fazer a diferença ofensivamente, portanto é mais fácil jogar com eles dois. Quando dás a bola a Messi sabes que ele vai fazer qualquer coisa de especial, o Hakimi é rápido, se lhe puseres a bola em profundidade sabes que ele vai chegar para depois fazer passes decisivos ou mesmo marcar golos», destacou.

Uma época com altos e baixos que terminou com o décimo título de campeão do Paris Saint-Germain, mas com mais uma desilusão na Liga dos Campeões, com a equipa francesa a cair nos oitavos de final. «É difícil quando és eliminado de uma competição. Quando chegas a casa ou mesmo ao balneário e vês os teus companheiros tristes, é sempre difícil. Mas nós e o clube temos de aprender com estas desilusões. Nós, enquanto jogadores, temos de saber gerir as emoções», destacou.

Mas o balanço de Danilo, com o título de campeão, acaba por ser positivo. «Sinto-me um sortudo. Sortudo por estar aqui, por poder fazer parte da história do Paris com todos estes nomes. Já houve o Beckham, Zlatan Ibrahimovic. Agora sou eu que beneficio do prazer de estar aqui», destacou ainda.