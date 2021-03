O Paris Saint-Germain ganhou de forma folgada ao Lyon, neste domingo, por 4-2. Em confronto de dois portugueses, levou a melhor Danilo Pereira que até marcou frente a Anthony Lopes, colega de seleção.

Mbappé inaugurou o marcador aos 15m e Danilo fez o segundo ainda na primeira parte. No segundo tempo, Di Maria marcou de livre direto aos 47 e Mbappé bisou na partida, colocando o marcador em 4-0 aos 52m

Com a goleada construída, o PSG baixou o ritmo e o Lyon reagiu. O ex-Sporting Slimani apontou o 4-1, na estreia a marcar na liga, e Cornet fechou o marcador aos 82m.

Nota para o regresso à competição de Neymar, que já não jogava desde 10 de fevereiro, devido a lesão, e que entrou aos 70 minutos.

Com a vitória, o PSG sobe ao primeiro lugar da Liga francesa, com 63 pontos, os mesmos que o Lille, que perdeu neste domingo em casa com o Nimes por 2-1. Já o Lyon é o terceiro, com 60 pontos.