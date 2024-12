Danilo Pereira revelou que se sentiu amargurado pela forma como o Paris Saint-Germain o dispensou, no final da temporada passada, antes de assinar pelos sauditas do Al Ittihad. Em entrevista ao jornal Le Parisien, o internacional português, de 33 anos, diz que até aceitou bem o veredicto da equipa técnica liderada por Luis Enrique que queria apostar num plantel mais jovem, mas diz que «não merecia» a forma como foi, depois, tratado pelos dirigentes, com Luís Campos à cabeça.

«Assim que acabou a temporada 2023/24, tive a sensação de que algo estranho estava a acontecer. Então, o Luís Campos veio ter comigo para me dizer que já não fazia parte dos planos. A escolha foi do treinador, nem discuti isso. Não queria continuar num clube onde não me queriam. Quando me disseram que não contava, que tinha de procurar outro clube, tudo bem. É uma situação que acontece em todo o lado. Por outro lado, as negociações foram difíceis. Esse foi o problema. Não facilitaram a minha saída e foi isso que me magoou, porque tenho muito carinho pelo clube. Queria continuar a carreira lá», começa por contar o jogador português.

Danilo conta que ficou surpreendido pela notícia da dispensa, até porque, nos anos anteriores, vinha a jogar com regularidade e ajudou o clube a conquistar oito títulos no futebol francês. «Não foi fácil. Foi a sensação mais dolorosa. Acho que não merecia ser tratado daquela forma. Foi muito difícil. Não entendo por que motivo o clube se comportou daquela maneira. Não magoei ninguém, só queria treinar normalmente, enquanto encontrávamos a melhor solução», refere o jogador que diz que acabou por ser empurrado para fora do clube.

O jogador português assume-se como introvertido e pouco falador e considera que essa personalidade acabou por prejudicá-lo. «O meu maior arrependimento? Acho que deveria ter sido mais egoísta. Estou sempre focado no coletivo, é a minha personalidade. Mas é bom ser egoísta às vezes. O PSG é um clube diferente. As coisas agora estão a mudar. Não há grandes estrelas, é uma equipa mais jovem», referiu.

Danilo conta ainda que recebeu várias propostas para prosseguir a carreira, mas o PSG não facilitou em nada a sua saída, pelo contrário. «Tive outras oportunidades, mas não aconteceram porque o PSG recusou muitas ofertas. Houve contactos com o FC Porto, Atlético Madrid... Tive propostas de Itália e Alemanha. Mas foi tudo bloqueado por motivos financeiros. O clube pediu muito dinheiro. Finalmente recebi a proposta do Al Ittihad e acredito que foi a escolha certa», conta.

Portas fechadas que acabaram por levar Danilo para a Arábia Saudita e, segundo conta o próprio, até está a correr bem, apesar de uma lesão que o impediu de fazer mais jogos. «As coisas tinham de acontecer assim. Estou feliz por estar aqui, é um clube competitivo que me oferece a oportunidade de ter um bom desempenho», destacou ainda.