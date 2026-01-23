Dário Essugo, jovem jogador português do Chelsea, sofreu uma nova lesão. Segundo Liam Rosenior, novo treinador da equipa inglesa, tudo aconteceu durante um treino.

«Infelizmente, o Dário sofreu uma lesão azarada. Ele escorregou durante um treino e ficará fora por mais de um mês», admitiu Rosenior, na antevisão ao Crystal Palace-Chelsea deste domingo.

«Temos Enzo [Fernandez], Moises [Caicedo], Andrey Santos e Reece James – não está mau. Não quero contratar jogadores que não melhorem o grupo ou a química que estamos a construir», reforçou ainda.

O internacional português foi contratado ao Sporting no verão passado, juntamente com Geovany Quenda (também lesionado). Jogou pelo Chelsea no Mundial de Clubes, mas nesta temporada ainda não se estreou.

Na pausa internacional de setembro sofreu uma lesão muscular que o manteve afastado até janeiro. Tinha voltado aos treinos recentemente e estado no banco de suplentes em dois jogos, mas volta agora à casa de partida.