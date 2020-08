Deco acredita que Francisco Trincão, contratado pelo Barcelona ao Sp. Braga a troco de 31 milhões de euros, vai vingar no novo clube.

«É jovem. Tem talento e um grande futuro pela frente. No Barcelona, muitas vezes não há tempo e é-nos exigido muito desde o princípio, mas de certeza que ele poderá dar que falar no Barça no futuro», afirmou o antigo internacional português em declarações ao Mundo Deportivo.

Deco jogou no Barcelona quatro épocas, entre 2004 e 2008, período no qual venceu uma Liga dos Campeões, dois campeonatos espanhóis e duas supertaças.