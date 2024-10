Desafiado a eleger o onze da carreira, Deco colocou na equipa jogadores que ao lado dele foram fundamentais nas conquistas europeias do FC Porto de José Mourinho em 2003 e 2004.

O ex-internacional português escolheu Vítor Baía, Ricardo Carvalho e Maniche. Nas palavras do próprio, um «guarda-redes fundamental» para as conquistas dos dragões, um «central absurdo» e, no caso de Maniche, alguém muito importante para ele. «Jogou comigo muito tempo e, para mim, foi quem mais me ajudou no sentido do que era entender o jogo com um companheiro de equipa», disse em declarações ao Globoesporte.

Deco colocou também a ele numa equipa na qual cabem também nomes como Messi, Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo.

O onze da carreira de Deco: Vítor Baía; Puyol, Ricardo Carvalho, Rafa Márquez e Sylvinho; Xavi, Deco e Maniche; Messi, Cristiano e Ronaldinho Gaúcho.