O Telford United está no sexto escalão do futebol inglês - e a meio da tabela -, mas anda a sonhar com uma presença na Premier League daqui a dez anos, e a culpa é de Diogo Jota.

Passamos a explicar: o internacional português do Wolverhampton revelou, em entrevista, que tem dedicado algum tempo de quarentena a jogar Football Manager.

«Estou a treinar o Telford United. Já estou em 2029», revelou.

Para além da proximidade geográfica (30 km), o Telford está ligado ao Wolverhampton, a ponto de acolher a equipa de sub-23 dos lobos.

Também por isso, o Telford não ignorou esta aventura de Diogo Jota como treinador.

«Estamos na época 2029/30, Andy Pryce continua como presidente interino e Diogo Jota treina o Telford na Premier League», escreveu este emblema nas redes sociais, com uma montagem do português ao lado do líder do clube.

«Penso que vou parecer mais velho nessa altura», brincou Diogo Jota, na resposta.