Diogo Jota foi eleito pelos adeptos do Liverpool como o melhor jogador do mês de outubro, destacando-se à frente dos consagrados Mohamed Salah e Sadio Mane.

«Estou muito orgulhoso. É sempre uma coisa boa. Quero agradecer às pessoas que votaram em mim. Só espero poder continuar a trabalhar duro e a conseguir resultados para a equipa, que é o mais importante», destacou o internacional português em declarações ao site do clube de Anfield.

Diogo Jota marcou nos três jogos que o Liverpool realizou em casa no mês de outubro. Marcou primeiro, de cabeça, ao Sheffield United, depois marcou aos dinamarqueses do Midtjylland antes de saltar do banco para marcar o golo da vitória sobre o West Ham.

Entre os três, Jota não tem um preferido, mas destaca um. «Cada golo é importante para ajudar a equipa. Foram golos determinantes. Se tivesse que escolher um, talvez escolhesse o golo de cabeça porque não marco muitas vezes de cabeça, portanto foi um momento especial», destacou.

Um mês em grande para Jota que, em pleno confinamento, ainda não teve oportunidade de sentir o verdadeiro ambiente de Anfield. «Também referi isso quando marquei o meu primeiro golo: só queria que o estádio estivesse cheio para o momento ser ainda mais especial. Mas acabei por sentir o apoio dos adeptos através das redes sociais ou mesmo nas ruas», comentou.

Mas nada é comparável a um estádio cheio. «Claro, com os adeptos no estádio é uma coisa diferente, só espero que isso possa voltar a acontecer em breve. Mas, como já disse, sinto o apoio dos adeptos e estou-lhes agradecido por isso. Só espero que possamos continuar a ganhar jogos», acrescentou.

O mês de novembro também não está a correr mal ao Liverpool e a Diogo Jota. A equipa goleou a Atalanta (5-0) e bateu o Leicester (3-0), com um empate com o City (1-1) pelo meio. Jota marcou um há-trick aos italianos e voltou a marcar de cabeça na vitória sobre os Foxes. «O último jogo mostrou que estamos a fazer as coisas bem. Mesmo o facto de não termos sofrido golos que é uma coisa que não tem acontecido muito na Premier League», referiu ainda.