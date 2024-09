À terceira jornada da Bundesliga, Diogo Leite alcançou a melhor exibição da época. Na visita a Leipzig, o defesa central do Union Berlim esteve entre os protagonistas do empate a zero. Totalista, o ex-FC Porto, de 25 anos, bloqueou dois remates, afastou quatro ataques e totalizou sete interceções.

Além disso, Diogo Leite – maioritariamente descaído para a esquerda – venceu 14 dos 20 duelos. Por fim, cabeceou na área contrária por duas vezes, com uma «grande oportunidade» desperdiçada.

Os dados são do Sofascore, parceiro do Maisfutebol. Considerando os jogos entre 13 e 16 de setembro, o defesa central foi o mais bem avaliado.

Destaque nesta lista para a presença do guardião Joel Pereira, da dupla Gedson Fernandes e João Mário, e de Dany Mota, que marcou ante o Inter Milão.

Nota ainda para a reunião de defesas. Além de Diogo Leite, este top-10 fica completo com Renato Veiga, Diogo Dalot e Samuel Costa.

Confira o «top-10» dos jogadores portugueses no estrangeiro.