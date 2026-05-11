Dirigente Américo Branco homenageado na despedida ao Fortuna Sittard
Diretor desportivo sai do clube neerlandês após quatro anos
Diretor desportivo sai do clube neerlandês após quatro anos
Após quatro anos ao serviço do Fortuna Sittard, da primeira divisão neerlandesa, Américo Branco despede-se do clube. O diretor desportivo do 11.º classificado da Eredivisie foi homenageado antes do jogo com o Zwolle, na última jornada do campeonato.
Juntamente com a família, Américo recebeu uma camisola do clube com o número dez. Trata-se da oficialização da despedida do dirigente, que iniciou funções no Fortuna Sittard em 2022, enquanto diretor do futebol profissional, passando em 2023 a diretor desportivo.
Américo, irmão do diretor desportivo do Benfica Mário Branco, tinha contrato por mais um ano com o clube neerlandês mas chegou a acordo para a rescisão, permitindo-lhe abraçar novos desafios. O Maisfutebol sabe que Américo tem propostas de Itália, Suíça, Países Baixos e Portugal. Em Itália já foi noticiado o interesse da Sampdoria, pelo jornal La Reppublica.