Após quatro anos ao serviço do Fortuna Sittard, da primeira divisão neerlandesa, Américo Branco despede-se do clube. O diretor desportivo do 11.º classificado da Eredivisie foi homenageado antes do jogo com o Zwolle, na última jornada do campeonato.

Juntamente com a família, Américo recebeu uma camisola do clube com o número dez. Trata-se da oficialização da despedida do dirigente, que iniciou funções no Fortuna Sittard em 2022, enquanto diretor do futebol profissional, passando em 2023 a diretor desportivo.

Américo, irmão do diretor desportivo do Benfica Mário Branco, tinha contrato por mais um ano com o clube neerlandês mas chegou a acordo para a rescisão, permitindo-lhe abraçar novos desafios. O Maisfutebol sabe que Américo tem propostas de Itália, Suíça, Países Baixos e Portugal. Em Itália já foi noticiado o interesse da Sampdoria, pelo jornal La Reppublica.