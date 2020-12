Só um jogador profissional no mundo jogou mais minutos no ano 2020 do que Rúben Dias, no que diz respeito aos jogadores de campo.

O português, que se transferiu do Benfica para o Manchester United no verão, jogou um total de 4344 minutos até ao dia 17 de dezembro, apenas sendo superado pelos 4745 de Harry Maguire, do Manchester United.

Os dados são revelados pelo observatório do CIES - Observatório do Futebol e mostram ainda que Bruno Fernandes (4164) é o quarto jogador com mais minutos jogados em 2020, com Lionel Messi (4293) entre ele e Rúben Dias.

Dos jogadores que atuaram durante todo o ano em Portugal, o que surge mais bem classificado neste ranking é Chancel Mbemba, no 56.º lugar, com 3768 minutos jogados pelo FC Porto.