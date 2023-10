Domingos Duarte, central do Getafe, definiu um objetivo e um sonho por realizar na sua carreira, em entrevista à Rádio Renascença: regressar à Seleção Nacional e regressar também ao Sporting, clube onde fez parte da formação antes de sair para Espanha.

Depois de ter sido presença habitual nas convocatórias de Fernando Santos, o defesa de 28 anos ainda não foi chamado por Roberto Martínez, mas está determinado em «voltar à seleção».

«Um dos grandes objetivos, sem dúvida, é continuar a cimentar o meu nome no futebol espanhol e europeu. Gostava de continuar pela Europa durante mais uns bons anos. Se assim for, estarei mais próximo de cumprir outro dos meus sonhos, ou o refazer de um sonho, que é voltar à seleção e ser uma opção viável para o novo selecionador. Claro que, para isso, tenho de estar ao melhor nível no clube e é para isso que estou a trabalhar e, se Deus quiser, conseguirei esse meu objetivo», destacou em entrevista à Bola Branca, da Renascença.

Apesar de estar já há seis anos em Espanha, Domingos Duarte continua a acompanhar o futebol português, com um foco especial. «Sim, este ano mais. Tenho visto a maioria dos jogos do Sporting, que é a minha equipa em Portugal, onde me formei. Tenho visto e tenho gostado bastante. Sabemos da exigência do Rúben Amorim, conseguiram este ano fazer boas contratações e têm uma equipa com ótima qualidade. Se Deus quiser, vão conseguir ser campeões novamente», comentou.

Domingos Duarte começou a formação no Estoril, mas terminou-a no Sporting, embora não tenha chegado a jogar na equipa principal. Depois dos juniores, o central ainda jogou na equipa B e, depois, foi sucessivamente emprestado ao Belenenses, Desp. Chaves e Desp. Corunha, antes de sair, a título definitivo, em 2019, para o Granada. O sonho de jogar na equipa principal dos leões ainda está bem vivo.

«Claro que, quando era miúdo, tinha o objetivo de me estrear e, pelo menos, fazer uma época pelo clube do meu coração. Claro que não gostei de sair e de não ter uma oportunidade. Mas, se calhar, não estava preparado para isso e tive de seguir o meu caminho. Felizmente as coisas estão a correr bem. Estou numa das melhores ligas do mundo e estou orgulhoso do meu percurso, sem estar ainda saciado. Quem sabe um dia não regresse ao Sporting e concretize esse meu sonho de criança», destacou.

Depois de três temporadas no Granada, Domingos Duarte está agora a realizar a segunda temporada no Getafe, mas já teve uma oportunidade para regressar a Portugal. «Falou-se nisso no mercado passado, mas foi uma coisa que não passou disso. Aqui [no Getafe] também queriam contar comigo, acabei por decidir ficar e acho que foi uma boa decisão. No futuro talvez possa regressar, até tenho esse objetivo, era algo que gostava bastante, voltar a Portugal para jogar a um bom nível», referiu ainda.