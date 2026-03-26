A Confederação Asiática de Futebol (AFC) concedeu na quinta-feira ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, o direito de acolher os quartos de final e as meias-finais da Liga dos Campeões Asiáticos 2.

Foi adotado nesta edição um formato centralizado apenas em uma cidade, tendo em conta o conflito aberto no Médio Oriente. Porém, a decisão não agrada aos responsáveis do Al Nassr, segundo a imprensa saudita.

Isto porque o Al Wasl, do emirado do Dubai, é precisamente o oponente do Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, nos quartos de final. Isto significa que a armada lusa vai jogar, na prática, no terreno do oponente e não em campo neutro.

A decisão da AFC foi motivada, segundo comunicou a entidade, pelo facto de a fase final da Liga dos Campeões principal ser realizada em Jedá, na Arábia Saudita. Assim, para distribuir de forma mais equitativa as cidades anfitriãs, o Dubai acabou por ser escolhido, além de oferecer condições de segurança, na ótica dos organizadores.

Assim, o Estádio Zabeel acolherá o jogo dos quartos de final entre o Al Wasl e o Al Nassr a 19 de abril.