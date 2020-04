A recuperar da covid-19, Paulo Dybala deu uma entrevista ao canal da federação argentina, na qual deixou elogios a Cristiano Ronaldo, colega de equipa na Juventus.

«A nível pessoal surpreendeu-me positivamente. Quando ele chegou à Juventus havia muita expectativa, pois tínhamos sido eliminados da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e houve algumas discussões durante o jogo, inclusive com ele. Mas a verdade é que depois vimos outra coisa. É um excelente tipo, muito amigável, dentro e fora do balneário. Está sempre disposto a falar, e a ouvir também, algo que me surpreendeu, pois muitas vezes as figuras desta importância não são assim», referiu.

Quebrado o gelo, Dybala até chegou a brincar com a imagem de Ronaldo na Argentina.

«Uma vez estávamos em viagem e sentei-me ao lado dele. Disse-lhe que na Argentina o odiávamos pela sua figura, pela forma de ser, como anda... mas que ele tinha surpreendido, por ter conhecido outra coisa. Ele riu-se e disse-me que estava habituado a ser criticado por essas coisas, mas que era assim mesmo», contou.

Relativamente à covid-19, o internacional argentino da Juventus garantiu que está «muito melhor», e que nos últimos dias não teve qualquer sintoma, tal como a namorada, que também foi infetada.

«Tive alguns sintomas mais fortes. Queria treinar e faltava-me o ar ao fim de cinco minutos. Notámos que algo não estava bem. Depois dos testes positivos começaram a chegar outros sintomas, como tosse, cansaço ou frio», recordou.

Dybala falou ainda no corte de salários que o plantel da Juventus negociou com a direção do clube, para amenizar os efeitos da pandemia: «O Chiellini, que é o capitão, falou com o presidente e depois connosco. Ligou-me e disse que o clube pediu a nossa ajuda. Chegámos um acordo. Obviamente que foi falado entre o plantel, através do chat que temos, e houve opiniões diferentes. É preciso ter em conta que alguns jogadores estavam a um ou dois jogos de acionar cláusulas, por exemplo. É difícil existir unanimidade, ainda para mais perante um assunto tão delicado, mas por isso falámos entre os que estão há mais tempo no clube, recolhemos ideias de outros grupos que estão em situação parecida, e chegámos a um acordo.»