Gustavo Scarpa, jogador do Palmeiras, protagonizou, durante o jogo com o CBR um lance que bastante comum no futebol. Ao ser substituído por Abel aos 60 minutos, o jogador não escondeu a insatisfação e pontapeou o banco.

Menos comum foi a abertura para falar do caso e o tom com que o fez, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

«Foi bem tranquilo, são coisas que acontecem. O pessoal tentou fazer uma tempestade no copo d'água, mas não deu certo. Se eu soubesse que ia sair o vídeo, poderia ter chutado mais forte. Foi mais uma cena, nem acertei bem», brincou o jogador.

De resto, o extremo brasileiro, que na última época foi mais utilizado como lateral, tem tido mais oportunidades esta época na posição de origem e deixou elogios à postura de Abel.

«Essa sequência que eu tive com o Abel foi a primeira em mais de três anos de Palmeiras que pude jogar na minha posição. Estou feliz com isso e tentando aproveitar as oportunidades. Estou feliz e agradeço ao Abel. Ele chamou-me para conversar e disse que eu ia brigar por vaga na minha posição nesta temporada», sublinha.

Veja o momento da substituição de Scarpa que se tornou polémico: