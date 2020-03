Cristiano Ronaldo é sinónimo de golos. Muito golos. Foi assim em Inglaterra, Madrid e agora em Turim. Com a saída do português, o Real Madrid ficou órfão de um goleador e o próprio campeonato espanhol também.



Desde que o capitão da seleção portuguesa representa a Juventus que a Liga espanhola viu-se ultrapassada pela Serie A no que diz respeito a golos marcados. Em Itália, antes da paragem devido à epidemia de coronavírus, marcaram-se mais 61 golos do que em Espanha.



Para perceber melhor a diferença entre os dois campeonatos, referia-se que em 2018/19 celebraram-se 983 golos no campeonato espanhol e 1 019 na Serie A, ou seja, mais 36 golos.



Feitas as contas desde a chegada de Ronaldo à Juve até ao momento atual, concluiu-se que na Serie A festejaram-se quase mais 100 golos que na Liga espanhola.



Liga Espanhola vs Serie A

2013/14: 1.045 golos vs 1.035 golos

2014/15: 1.009 golos vs 1.024 golos

2015/16: 1.043 golos vs 979 golos

2016/17: 1.118 golos vs 1.123 golos

2017/18 1.024 golos vs1.017 golos

2018/19: 983 golos vs 1.019 golos

2019-20: 685 golos vs 746 golos

Dados Mundo Deportivo