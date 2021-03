O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, empatou nesta segunda-feira em casa do último classificado da Liga egípcia de futebol, o Wadi Degla.

Em jogo da 14.ª jornada, a equipa de Jaime Pacheco não saiu do nulo, tendo desperdiçado um penálti aos 88 minutos, dois minutos depois de o vídeoárbitro ter mandado anular da equipa do treinador português.

Apesar do empate, o Zamalek lidera isolado, com 30 pontos (em 13 jogos), seguido do Al Ahly, com 24 (10), enquanto o Wadi Degla permanece em último lugar, com oito pontos.