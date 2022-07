No primeiro jogo no comando técnico do Al Ahly, Ricardo Soares venceu o Petrojet por 2-0 e garantiu a presença na final da Taça do Egito.



O primeiro golo sob o comando do técnico português ex-Gil Vicente foi anotado por Afsha, logo aos oito minutos. O Petrojet desperdiçou uma ocasião soberana para marcar em cima do apito para intervalo: Jaber desperdiçou um penálti.



Na segunda parte o Al Ahly chegou ao 2-0 por Abdelmonem e resolveu a eliminatória. Na final Ricardo Soares vai defrontar o compatriota Jesualdo Ferreira, que orienta o Zamalek.