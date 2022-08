Ricardo Soares já não é treinador do Al Ahly, confirmou o Maisfutebol.

A decisão foi tomada e comunicada nesta quarta-feira ao treinador português após uma reunião da recém-nomeada nova administração do clube egípcio.

O técnico português esteve apenas dois meses ao leme daquele que é considerado o maior clube do Egito. Chegou com a 2.ª volta do campeonato já em andamento, tendo concluído a competição o 3.º posto a sete pontos do Zamalek de Jesualdo Ferreira, que conquistou o título.

Durante este período, Ricardo Soares enfrentou muitas dificuldades no planeamento para os jogos, perdendo recorrentemente alguns dos principais jogadores da equipa. Parte da equipa foi mandada de férias em duas levas na reta final da temporada, sendo que nos últimos jogos o treinador não conseguiu sequer compor a totalidade da ficha de jogo, tendo nas convocatórias entre 15 e 17 jogadores, muitos deles em idade júnior.

Apesar de descontente com essa e outras situações, segundo foi possível saber o técnico, que tinha contrato por mais uma temporada, nunca ponderou sair e foi apanhado de surpresa com a decisão, uma vez que já tinha começado a planear a próxima época, tendo inclusive feito chegar à direção um documento com nomes de possíveis reforços e local de estágio de pré-época.

Apesar de ter ficado em terceiro lugar na Liga egípcia, o Al Ahly competirá na próxima edição da Liga dos Campeões africana: só um dos lugares na prova é atribuído via campeonato (será para o campeão), sendo que a CAF atribui neste país uma segunda vaga de acordo com o ranking africano de clubes.

Pouco depois da publicação deste artigo, o Al Ahly comunicou oficialmente a saída de Ricardo Soares.