É do senso comum - Ruben Amorim tem feito, desde que chegou ao Manchester United, bastantes entrevistas. O próprio até se queixou, poucos dias depois da estreia no clube. A imprensa inglesa não se contentou e partilhou a contabilização nesta terça-feira. Os números impressionam:

Ruben Amorim chegou ao clube inglês a onze de novembro do ano passado, ou seja, há 193 dias. Nesse período, já realizou pelo menos 491 entrevistas antes e depois dos jogos, segundo o Daily Mail. E o jornal nem sequer contou com entrevistas aos canais ingleses aquando da chegada do treinador.

A maior parte pertenceu a desafios da Premier League, com um total de 296 entrevistas antes e depois dos jogos, repartidas entre conferências de imprensa, flash interviews concedidas ao canal do clube, aos transmissores dos jogos e os chamados 'sit-downs' com comentadores. Isto em... 25 jogos.

Já em apenas quatro jogos para as Taças domésticas, Ruben Amorim fez 45 entrevistas. Na Liga Europa, o treinador português concedeu 150 entrevistas em 10 jogos disputados até agora.

Isto dá uma média de 2,68 entrevistas por dia desde que o português chegou ao clube. Todas elas estão contratualizadas, adianta ainda o Daily Mail.