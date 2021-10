A Roma sofreu uma pesada e humilhante goleada (6-1) nesta quinta-feira na Noruega, frente ao Bodo/Glimt, em jogo da fase de grupos da Liga Europa.

Ao 1.008 jogo como treinador, uma equipa de Mourinho sofreu pela primeira vez seis golos num jogo, tornando esta na derrota mais pesada de sempre da carreira do português.

O desaire por cinco golos de diferença iguala nesse aspeto a goleada por 5-0 sofrida pelo Real Madrid diante do Barcelona, a 28 de novembro de 2010.

