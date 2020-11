Um golo já nos descontos valeu ao Al Ain, orientado pelo técnico português Pedro Emanuel, um empate a uma bola na deslocação ao terreno do Al Fujarirah, na quarta jornada da Liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O primeiro golo do encontro surgiu logo aos nove minutos, para a equipa da casa, com o jovem brasileiro Álvaro de Oliveira a assistir o compatriota Farley Rosa para a finalização e foi com o marcador fixado em 1-0 que chegou o intervalo.

Pedro Emanuel, que lançou o internacional angolano Wilson Eduardo (ex-Sporting de Braga) ao intervalo para o lugar do amarelado Al Harasi, teve que esperar até aos 90m+3 para ver o Al Ain empatar a partida, através do médio Fahad Hadeed.

Com este resultado, o Al Ain segue na sexta posição no campeonato, liderado pelo Al Sharjah (12 pontos), com cinco pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota), enquanto o Al Fujarirah está em 13.º com apenas um ponto.