O Shabab Al Ahli, orientado por Paulo Sousa, empatou esta sexta-feira fora de casa com o Ittihad Kalba (0-0), em jogo da 6.ª jornada da Liga dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e, assim, segue com os mesmos pontos do adversário.

A formação orientada pelo antigo internacional português dominou, mas não conseguiu traduzir em golos o ascendente na partida, somando o segundo jogo sem vencer.

O Ittihad Kalba segue no terceiro lugar, com 11 pontos, os mesmos do que o Shabab Al Ahli, que é o quarto classificado, a três do líder Al Wahda.