O português Cláudio Braga voltou a ter papel de destaque ao serviço do Heart of Midtlothian, na tarde deste domingo. Em duelo da 32.ª jornada da Liga escocesa, a equipa de Edimburgo empatou em casa do Livingston com um golo do luso.

Diante do último classificado, Stevie May adiantou a equipa da casa logo aos 4 minutos. Os Hearts reagiram prontamente, com o empate do experiente Shankland. O tento de Braga foi alcançado já na segunda parte, com um cabeceamento certeiro. Foi o 16.º golo da temporada para o português.

Porém, o Livingston ainda viria a marcar o 2-2 por Lewis Smith, aos 58 minutos. Os Hearts mantiveram o ascendente, mas tiveram dificuldades em concretizar.

A equipa de Cláudio Braga consegue, assim, ficar em primeiro lugar com mais um ponto do que o Glasgow Rangers. Os Hearts estão classificados para a fase de apuramento de campeão, composto por seis equipas.