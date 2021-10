Jota continua a dar cartas na liga escocesa. Esta quarta-feira, o avançado formado no Benfica não marcou, mas fez uma assistência na vitória do Celtic no terreno do Hibernian (3-1), em jogo da 11.ª jornada do campeonato.

Um triunfo que permitiu aos católicos de Glasgow cortarem apenas dois pontos a diferença para os rivais dos Rangers que comandam a classificação com 24 pontos.

No jogo desta noite, o Celtic chegou aos trinta minutos a vencer por 3-0, com golos de Ralston (10m), Carter-Vickers (14m) e Furuhashi (30m), este último com a tal assistência de Jota. Os visitantes levantaram depois o pé e permitiram um golo ao Hibernian, ainda na primeira parte, marcado por Boyle (37m).

Jota, de 22 anos,m já conta com três golos e cinco assistências pelo Celtic.