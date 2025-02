Jota foi muito acarinhado neste domingo num sítio onde já foi feliz - no Celtic de Glasgow. No primeiro jogo após o regresso em definitivo ao clube, depois de uma primeira metade de temporada apagada no Rennes de França, Jota marcou e festejou com os adeptos no fim do jogo.

O golo confirmou a vitória do Celtic sobre o Motherwell, em desafio da jornada 25 do campeonato escocês (3-1). O jogo começou bem para a equipa forasteira, com um golo no primeiro minuto assinado por Daizen Maeda, ex-Marítimo.

A equipa da casa empatou pouco depois por Lewis Armstrong e, ainda na primeira parte, o avançado Idah pôs o Celtic de novo em vantagem.

Jota viria a entrar aos 65 minutos e selar o triunfo com um golo nos descontos, para fazer as delícias dos adeptos. Paulo Bernardo também foi suplente utilizado.

Com menos um jogo disputado, o Celtic lidera o campeonato escocês com mais dez pontos do que os rivais do Rangers.