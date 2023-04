Com um golo já em período de compensação, o Valência bateu o Valladolid por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga espanhola (2-1).

Com o ex-sportinguista Gonzalo Plata de início, a equipa visitante adiantou-se no marcador logo ao minuto 6, com um golo do canadiano Cyle Larin, que aproveitou um erro de Diakhaby, que deixou escapar um passe por baixo do pé.

O central redimiu-se ao minuto 60, ao assinar o golo do empate, após livre do português André Almeida, com uma péssima abordagem do guarda-redes Jordi Masip junto ao poste.

Já em período de compensação o Valência chegou ao golo da vitória, apontado por Javi Guerra, que pouco antes tinha rendido André Almeida.

Com este resultado o Valência sai da zona de despromoção, para onde cai o Getafe, que nesta quinta-feira despediu Quique Flores, ex-Benfica.

Na penúltima posição continua o Espanhol, derrotado na visita ao Villarreal (4-2).

Ao intervalo até vencia a equipa visitante, graças a um golo de Javi Puado (45m).

Dani Parejo fez a assistência de Capoue, ao minuto 53, e depois assinou o 2-1, ao minuto 63.

Joselu restabeleceu a igualdade para o Espanhol (73m), mas o Villarreal assumiu a quinta posição com tentos de Nicolas Jackson (80m) e o bis de Capoue (90+2m).