Um penálti apontado por Pepelu, antigo jogador do Tondela e do Vitória de Guimarães, ao minuto 74, garantiu a vitória do Valência sobre o Las Palmas, em jogo da segunda jornada da Liga espanhola (1-0).

Os portugueses Thierry Correia e André Almeida foram titulares na equipa «che», sendo que este último saiu no início da segunda parte.

No outro jogo desta sexta-feira o Villarreal foi ganhar ao reduto do Maiorca (0-1), graças a um golo de Gerard Moreno (62m), que se tornou assim o melhor marcador da história do «submarino amarelo».

Samú Costa entrou ao intervalo na equipa da casa.