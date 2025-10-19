A Real Sociedad empatou (1-1) no reduto do Celta de Vigo. Mas para isso precisou de contar com a assistência de Gonçalo Guedes já aos 89 minutos.

O Celta de Vigo abriu as contas do jogo aos 20 minutos, com o tento certeiro do espanhol Pablo Durán. Sem mais golos no primeiro tempo, as equipas recolheram aos balneários com a equipa da casa a vencer por 1-0.

Na segunda parte, Gonçalo Guedes entrou no jogo aos 67 minutos. Uma substituição que se revelou produtiva uma vez que o português assistiu para o golo de Carlos Soler (89m), que permitiu à Real Sociedad levar pelo menos um ponto.

Com este resultado (1-1), a Real Sociedad mantém-se na 20.ª e última posição, com apenas seis pontos. O Celta de Vigo, por sua vez, continua sem vencer na Liga e está acima da linha de água - 17.º com sete pontos.

No outro jogo com participação portuguesa, o Elche e o Athletic Bilbao não desfizeram o nulo. Os portugueses Martim Neto e André Silva foram titulares no empate sem golos.

Com este empate (0-0), ambas as equipas somam 14 pontos na Liga, com o Elche a ser sétimo e o Athletic Bilbao a ocupar a oitava posição.

Outro resultado:

Levante 0-3 Rayo Vallecano





