Depois de uma entrada em falso, com três derrotas nos primeiros quatro jogos, o Almería atravessa um excelente momento na segunda divisão espanhola, e nesta segunda-feira conseguiu mesmo algo inédito: a sexta vitória consecutiva, alcançada em Oviedo (1-2).

José Corpas marcou os dois golos da equipa orientada pelo português José Gomes, o primeiro dos quais na conversão de um penálti (27 e 79m).

Samú foi o único português de início, no Almería, mas João Carvalho entrou ao minuto 69 e Pedro Mendes rendeu Corpas ao minuto 89.

Com este resultado o Almería assume a terceira posição, com 29 pontos. A um do Espanhol e a três do Maiorca, com um jogo a menos.