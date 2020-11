O Valladolid continua sem vencer na Liga espanhola, e nesta segunda-feira somou mesmo mais uma derrota, na visita ao Villarreal (2-0). Jota não saiu do banco da equipa visitante.

Samu Chukwueze inaugurou o marcador ao minuto 21, com Pau Torres a fazer o 2-0 ao minuto 37.

Com este resultado o Villarreal assume a terceira posição, com 15 pontos, a dois do líder, a Real Sociedad. O Valladolid está na última posição, com três pontos.