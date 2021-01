Com Paulo Oliveira e Rafa Soares no onze, o Eibar venceu em casa o Granada, com Rui Silva, por 2-0.

O guarda-redes português da equipa do sul de Espanha ainda defendeu um penálti aos 55 minutos, mas não foi capaz de travar a recarga de Bryan Gil, extremo de 19 anos emprestado pelo Sevilha ao Eibar. Bryan Gil bisaria aos 76 minutos, tornando-se no segundo jogador nascido no século XXI a marcar dois golos numa partida da Liga espanhola, depois de Ansu Fati.

Num dos outros jogos do dia, a Real Sociedad, atual terceira classificada, empatou a um golo na receção ao aflito Osasuna. Jonatha Calleri inaugurou o marcador para os visitantes aos 20 minutos e Aner Barrenetxea empatou para os bascos no minuto inicial da segunda parte.