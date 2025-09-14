Thierry Correia está de volta às opções do Valência, após uma longa recuperação a uma grave lesão no joelho. O lateral português, de 26 anos, estará à disposição de Carlos Corberán para o duelo frente ao Barcelona.

Depois de 11 meses a recuperar de uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida a 27 de outubro de 2024 e que o obrigou a passar por duas cirurgias, Thierry Correia poderá voltar a jogar pelo Valência frente ao Barcelona, este domingo, no Estádio Johan Cruyff.

Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador do Valência já havia dito que, caso Thierry Correia concluísse sem problemas o treino de sábado, viajaria com a equipa para Barcelona. E assim aconteceu. O jogador português integrou a comitiva do Valência que seguiu viagem até à Catalunha.

Será a primeira vez que o treinador espanhol poderá contar com o lateral desde que assumiu o comando da equipa em dezembro do ano passado. Para Corberán, além da qualidade dentro de campo, o regresso do português tem um forte valor simbólico.

«O Thierry traz muito à equipa, desde ser um exemplo de perseverança para os companheiros pela forma como enfrentou a recuperação e nunca desistiu, até à sua versatilidade tática. É um lateral-direito capaz de atuar numa linha de quatro ou cinco defesas, com qualidades físicas acima da média: explosão, velocidade e força impressionantes», destacou.

Formado no Damaiense e no Sporting, Thierry Correia fez sete jogos na equipa principal dos «leões», antes de ter sido transferido para o Valência em 2019 por 12 milhões de euros. Pelo emblema espanhol, já realizou 135 jogos, tendo marcado dois golos e feito quatro assistências.