Espanha: Thierry Correia apto para jogar quase um ano depois
Lateral português do Valência está recuperado de uma lesão grave no joelho
Thierry Correia está de volta às opções do Valência, após uma longa recuperação a uma grave lesão no joelho. O lateral português, de 26 anos, estará à disposição de Carlos Corberán para o duelo frente ao Barcelona.
Depois de 11 meses a recuperar de uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida a 27 de outubro de 2024 e que o obrigou a passar por duas cirurgias, Thierry Correia poderá voltar a jogar pelo Valência frente ao Barcelona, este domingo, no Estádio Johan Cruyff.
Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador do Valência já havia dito que, caso Thierry Correia concluísse sem problemas o treino de sábado, viajaria com a equipa para Barcelona. E assim aconteceu. O jogador português integrou a comitiva do Valência que seguiu viagem até à Catalunha.
Será a primeira vez que o treinador espanhol poderá contar com o lateral desde que assumiu o comando da equipa em dezembro do ano passado. Para Corberán, além da qualidade dentro de campo, o regresso do português tem um forte valor simbólico.
«O Thierry traz muito à equipa, desde ser um exemplo de perseverança para os companheiros pela forma como enfrentou a recuperação e nunca desistiu, até à sua versatilidade tática. É um lateral-direito capaz de atuar numa linha de quatro ou cinco defesas, com qualidades físicas acima da média: explosão, velocidade e força impressionantes», destacou.
Formado no Damaiense e no Sporting, Thierry Correia fez sete jogos na equipa principal dos «leões», antes de ter sido transferido para o Valência em 2019 por 12 milhões de euros. Pelo emblema espanhol, já realizou 135 jogos, tendo marcado dois golos e feito quatro assistências.