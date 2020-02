O Valência perdeu este sábado na deslocação ao terreno do Getafe, por 3-0, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos em Madrid, o veterano Jorge Molina abriu o marcador aos 58 minutos.

Gonçalo Guedes foi lançado no lado che dois minutos depois (Thierry Correia não saiu do banco), mas aos 67’ Molina bisou e deu uma vantagem de 2-0 para a equipa da casa.

A 12 minutos dos 90, Florenzi complicou ainda mais a vida ao Valência, ao ser expulso, e o Getafe aproveitou para ainda fazer o 3-0, aos 88 minutos, por Jaime Mata.

Com este resultado, o Getafe ocupa agora o terceiro lugar, com 42 pontos, mais cinco do que o Valência, quinto classificado.

ESPANHA: resultados e classificações.