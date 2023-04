O Betis subiu ao quinto lugar da Liga espanhola, ao vencer o Espanhol por 3-1, em jogo da 29.ª jornada.

Com Rui Silva e William Carvalho no onze, o Betis adiantou-se no marcador ao minuto 27, com um golo de Ayoze Pérez, que fez depois a assistência para o segundo golo, de Juan Miranda (34m).

O Espanhol reduziu no início da segunda parte, por Cesar Montes (48m), mas William Carvalho sentenciou o encontro ao minuto 69.

O Betis passa a somar 48 pontos, mais um do que o Villarreal, derrotado em casa pelo Valladolid (1-2).

A equipa de Sevilha aproximou-se também do quarto lugar, já que a Real Sociedad mantém os 51 pontos, ao perder o dérbi no reduto do At. Bilbao, com «bis» de Iñaki Williams (2-0).