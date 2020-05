No regresso do campeonato sérvio após mais de dois meses de paragem devido à pandemia de covid-19, o Estrela Vermelha de Belgrado, equipa do avançado português Tomané, goleou o RAD Belgrado por 5-0 e sagrou-se tricampeão da Sérvia.

Tomané foi titular e acabou substituído aos 62 minutos, quando o Estrela Vermelha já vencia por 4-0. Aos 36 minutos, o placard já registava um desnivelado 3-0, com golos de Mirko Ivanic, Srdan Babic e Aleksa Vukanovic, que fechou também a contagem aos 82 minutos já depois de Milos Degenek ter assinado o 4-0.

O Estrela Vermelha soma agora seis títulos de campeão da Sérvia e está a dois do rival Partizan. De referir que estas são as únicas equipas que conseguiram vencer o campeonato que se realiza desde 2006, após a separação de Montenegro.

Com três jornadas ainda por disputar até final da Liga, o Estrela Vermelha soma mais 14 pontos do que o Partizan, que não pode somar mais do que 12 pontos nas quatro partidas que lhe faltam.