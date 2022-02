O Palmeiras partilhou o vídeo que mostra uma adepta do clube que fez questão de ir à porta do centro de treinos agradecer à equipa pela prestação no Mundial de Clubes.

Jane Chiazza conversou com vários jogadores, mas ficou particularmente emocionada ao ver chegar Abel. O treinador português saiu do carro e tirou uma fotografia com a referida adepta, que ficou em lágrimas. «Eu amo muito você, filho», disse Jane.

Veja o vídeo: