O jogo entre Al Ittihad, de Sérgio Conceição, e o Damac de Armando Evangelista a contar para a Liga saudita terminou com um empate.

Após o encontro, o antigo treinador do FC Porto deixou duras críticas, referindo que a equipa adversária terá perdido tempo propositadamente. Evangelista reagiu, partilhando, inclusive, a conversa que tinha tido com Conceição antes do jogo.

«Antes do jogo, tive uma conversa com o Sérgio sobre a diferença de realidades entre os dois clubes. Para se ter uma ideia, tínhamos apenas três estrangeiros disponíveis (um deles guarda-redes) e um banco incompleto. No final da partida, na sequência dessa conversa, disse-lhe apenas: ‘Cada um joga com as armas que tem'. Falámos apenas das condições com que cada um partiu para este jogo. E o Sérgio sabe disso», começou por referir.

No que toca às acusações de Conceição, sobre o Damac perder tempo, Evangelista garantiu que a equipa fez o que pôde para vencer.

«Curiosamente, as melhores oportunidades de golo foram nossas: uma bola na trave, um jogador isolado já nos minutos finais, e terminámos em superioridade numérica, após a expulsão do Fabinho. Nesse momento, longe de querer parar o jogo, o que fizemos foi tentar ganhar», acrescentou o treinador de 52 anos.