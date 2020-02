André Gomes está pronto para voltar à competição, depois de ter fraturado o tornozelo direito há pouco mais de três meses, numa lesão arrepiante.

Quem o diz é Carlo Ancelotti, treinador do Everton. O técnico italiano diz que terá de falar primeiro com o internacional português, mas considera que este está apto para o jogo com o Arsenal, isto depois de já ter participado num jogo-treino com a equipa de sub-23.

«Na minha opinião [o André Gomes] está disponível para jogar. Claro que tenho de falar com ele, como é que se sente por jogar o primeiro jogo depois de uma longa paragem. Mas na minha opinião pessoal está pronto para jogar», disse, ao site dos toffees.

Ancelotti equaciona mesmo dar a titularidade a André Gomes: «Acho que quando um jogador está fora por muito tempo é melhor jogar a titular no regresso, porque pode preparar-se melhor do que se começar no banco. Mas como disse tenho de falar com ele e juntos encontraremos uma solução.»

Refira-se que o Everton defronta o Arsenal no próximo domingo, em jogo da 27.ª jornada da Premier League. Uma partida que pode marcar então o regresso de André Gomes aos relvados.